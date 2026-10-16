Société
Blocus des lycées – Les élèves pourront rentrer chez eux si les CRS ont plus de quinze minutes de retard
Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a fait un geste envers les élèves et annoncé qu’ils pourraient rentrer chez eux si les CRS arrivaient avec plus de quinze minutes de retard.
Une mesure jugée « win-win », puisqu’elle permettrait, d’une part, aux CRS de bifurquer vers le bar PMU le plus proche en cas de retard et, d’autre part, d’éviter aux lycéens une longue attente avant des affrontements qui n’arriveront pas. « Il n’y a rien de plus frustrant que de préparer un feu de poubelle toute la matinée et de réaliser que les forces de l’ordre ne seront pas là pour l’admirer », explique le ministre.
Si elle est saluée par une partie du corps enseignant, la mesure sème cependant la confusion parmi les élèves mobilisés. « Souvent, ça fait seize minutes qu’on poireaute, on se dit : “Cool, on peut rentrer chez nous”, et c’est pile à ce moment-là qu’on les voit débarquer avec leurs matraques et leurs LBD. Merci les faux espoirs ! », raconte Apolline, à Beaune.
Pour éviter cette situation, le ministre de l’Éducation nationale recommande que le délégué ait le numéro de téléphone direct d’un CRS pour se tenir au courant d’un éventuel retard, voire qu’il crée un groupe WhatsApp réunissant les élèves et les forces de l’ordre, afin d’échanger et d’organiser au mieux les affrontements de la journée.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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