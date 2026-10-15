Société
Fact-check : La situation vous oblige-t-elle VRAIMENT ?
À mesure que les candidatures à la présidentielle se multiplient, de plus en plus de Français estiment que les circonstances les contraignent à briguer l’Élysée, parfois entre deux rendez-vous chez le podologue.
« La situation m’oblige-t-elle vraiment à me présenter à l’élection présidentielle ? » : c’est la question que se pose désormais une partie croissante de la population, alors que le nombre de prétendants à l’Élysée ne cesse d’augmenter. Selon un sondage réalisé auprès de trois personnes dans un café parisien, 100 % des répondants estiment que la situation les oblige à envisager sérieusement une candidature. « À un moment donné, quand on voit ce qui se passe, on se dit qu’on ne peut plus rester les bras croisés », explique l’un d’entre eux, furieux de découvrir que son café n’était pas allongé.
Face à cette tendance, les professionnels s’inquiètent d’un possible effet boule de neige. « Au départ, vous ratez votre bus le matin, puis vous expliquez que personne ne comprend les horaires ni l’emplacement des arrêts et trois semaines plus tard, vous cherchez un nom de domaine et un logo tricolore » explique un politologue. Les premiers symptômes seraient déjà visibles : des Français commencent à parler de leur programme à des collègues qui ne leur ont rien demandé, tandis que d’autres testent leur slogan devant le miroir de leur salle de bains.
Le phénomène pourrait rapidement devenir incontrôlable. Selon nos informations, plusieurs millions de Français envisageraient désormais de se présenter, certains uniquement pour faire barrage aux autres candidats. Une situation qui pourrait contraindre le Conseil constitutionnel à ouvrir un numéro vert. À terme, les experts redoutent une présidentielle opposant 48 millions de candidats à 20 millions d’abstentionnistes, ces derniers expliquant que, dans ces conditions, la situation ne les oblige vraiment à rien.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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