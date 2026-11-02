Halloween – L’enfant qui réclamait des bonbons récolte du diabète

Avec son costume de momie, le petit Gabriel avait fière allure le soir du 31 octobre lorsqu’il allait toquer à la porte des voisins pour demander « un bonbon ou un sort ». Mais son succès a dépassé toutes ses espérances, et selon ses parents : « Il a récolté son poids en bonbons, en chocolats et en gélatine de porc, il adore ça. Ça fait 24 kilos quand même. Il a fallu qu’on prenne un diable pour tout transporter » raconte Yvain, son père. Lorsqu’il déverse les bonbons dans la chambre de son fil, Gabriel commence à en manger sans s’arrêter : il est alors impossible de lui retirer le moindre sachet des mains car l’enfant devient « berserk ». Il est pris d’une furie destructrice et s’attaque à ses parents, la bave aux lèvres. « Je crois que les crocodiles piquants l’ont rendu fou » déplore Sandra, sa mère.

Après avoir englouti 24 kilos de sucre ultra transformé en quelques jours, le petit Gabriel a dû être emmené à l’hôpital, où il a agressé 4 infirmiers pour sa dose de bonbons (qui sont encore entre la vie et la mort à l’heure où nous écrivons ces lignes). Là-bas, les résultats des analyses sont formels : Gabriel est diabétique et devra dépendre de l’insuline jusqu’à nouvel ordre. Pour ses parents, la pilule est difficile à avaler, mais ils hésitent encore sur le traitement : « C’est assez contraignant ces piqûres d’insuline… Et comme on n’a pas l’habitude de dire non à notre enfant, s’il veut continuer à manger du sucre jusqu’à en mourir, c’est son choix. On ne s’y opposera pas. »



Pour l’instant, le petit Gabriel ne veut pas entendre parler de l’insuline et hurle « Dragibus » toutes les sept secondes. Affaire à suivre.

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