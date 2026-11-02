Société
Halloween – L’enfant qui réclamait des bonbons récolte du diabète
Quelques jours après Halloween, les parents du petit Gabriel, 7 ans, ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leur enfant n’avait pas seulement récolté des bonbons mais un diabète de type 2.
Avec son costume de momie, le petit Gabriel avait fière allure le soir du 31 octobre lorsqu’il allait toquer à la porte des voisins pour demander « un bonbon ou un sort ». Mais son succès a dépassé toutes ses espérances, et selon ses parents : « Il a récolté son poids en bonbons, en chocolats et en gélatine de porc, il adore ça. Ça fait 24 kilos quand même. Il a fallu qu’on prenne un diable pour tout transporter » raconte Yvain, son père. Lorsqu’il déverse les bonbons dans la chambre de son fil, Gabriel commence à en manger sans s’arrêter : il est alors impossible de lui retirer le moindre sachet des mains car l’enfant devient « berserk ». Il est pris d’une furie destructrice et s’attaque à ses parents, la bave aux lèvres. « Je crois que les crocodiles piquants l’ont rendu fou » déplore Sandra, sa mère.
Après avoir englouti 24 kilos de sucre ultra transformé en quelques jours, le petit Gabriel a dû être emmené à l’hôpital, où il a agressé 4 infirmiers pour sa dose de bonbons (qui sont encore entre la vie et la mort à l’heure où nous écrivons ces lignes). Là-bas, les résultats des analyses sont formels : Gabriel est diabétique et devra dépendre de l’insuline jusqu’à nouvel ordre. Pour ses parents, la pilule est difficile à avaler, mais ils hésitent encore sur le traitement : « C’est assez contraignant ces piqûres d’insuline… Et comme on n’a pas l’habitude de dire non à notre enfant, s’il veut continuer à manger du sucre jusqu’à en mourir, c’est son choix. On ne s’y opposera pas. »
Pour l’instant, le petit Gabriel ne veut pas entendre parler de l’insuline et hurle « Dragibus » toutes les sept secondes. Affaire à suivre.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
Les plus consultés
-
EconomieIl y a 2 semaines
Un casseur repart avec cinquante milliards de dette après avoir dévalisé le ministère des finances
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Des députés condamnés pour détournement de fonds publics dénoncent les pillages du 17 octobre
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Emmanuel Macron s’engage solennellement à ne prendre aucune décision importante
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Les dirigeants d’un pays dont l’hymne appelle à la révolte inquiets que le peuple se révolte
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Il blâme Jean-Luc Mélenchon après s’être cogné l’orteil contre sa table basse
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
À bout, Sébastien Lecornu dépose une motion de censure contre lui-même
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Emmanuel Macron fait construire un pont levis et des douves devant l’Élysée « juste au cas où »
-
SportsIl y a 4 jours
Les enfants chinois menacent Kylian Mbappé de ne plus lui fabriquer ses chaussures