Des députés condamnés pour détournement de fonds publics dénoncent les pillages du 17 octobre

Ému aux larmes par les scènes de pillages, Julien Odoul, député RN, a été parmi les premiers à dénoncer la voyoucratie qui va encore coûter des millions aux Français. Condamné pour recel de détournement de fonds publics, l’élu a préféré parler de « rituel d’appartenance au clan RN et auxquels les Français sont parfaitement habitués ».

Tout aussi scandalisée par les événements du 17 octobre, Marine Le Pen a plaidé pour une justice ferme et une tolérance zéro à l’égard des voleurs, « exceptés s’ils sont candidats aux élections présidentielles ». La présidente du RN a également manifesté son soutien inconditionnel aux forces de police en se rendant dans plusieurs commissariats sans y être convoquée, une première pour l’élue.

Plus extrême encore, Jordan Bardella s’est fendu d’une déclaration sans concession, rappelant que « les Français ne toléreront pas que des prédateurs s’enrichissent sur le dos de la communauté nationale ». Il a également renouvelé son soutien aux honnêtes commerçants qui se lèvent chaque matin pour travailler dur : « Je sais très bien ce que vous vivez, j’ai un ami qui travaille aussi ».

Questionné sur son rapport à géométrie variable au sujet du vol, le RN a rappelé sa devise historique : « Le vol, c’est mal si ça se voit ».

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