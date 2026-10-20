Politique
Des députés condamnés pour détournement de fonds publics dénoncent les pillages du 17 octobre
Les élus ont été très émus par les vols perpétrés samedi 17 octobre, en marge des manifestations.
Ému aux larmes par les scènes de pillages, Julien Odoul, député RN, a été parmi les premiers à dénoncer la voyoucratie qui va encore coûter des millions aux Français. Condamné pour recel de détournement de fonds publics, l’élu a préféré parler de « rituel d’appartenance au clan RN et auxquels les Français sont parfaitement habitués ».
Tout aussi scandalisée par les événements du 17 octobre, Marine Le Pen a plaidé pour une justice ferme et une tolérance zéro à l’égard des voleurs, « exceptés s’ils sont candidats aux élections présidentielles ». La présidente du RN a également manifesté son soutien inconditionnel aux forces de police en se rendant dans plusieurs commissariats sans y être convoquée, une première pour l’élue.
Plus extrême encore, Jordan Bardella s’est fendu d’une déclaration sans concession, rappelant que « les Français ne toléreront pas que des prédateurs s’enrichissent sur le dos de la communauté nationale ». Il a également renouvelé son soutien aux honnêtes commerçants qui se lèvent chaque matin pour travailler dur : « Je sais très bien ce que vous vivez, j’ai un ami qui travaille aussi ».
Questionné sur son rapport à géométrie variable au sujet du vol, le RN a rappelé sa devise historique : « Le vol, c’est mal si ça se voit ».
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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