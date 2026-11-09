Politique
Budget 2027 – Afin de réduire les coûts, les manuels scolaires contiendront de la publicité
Un projet qui s’inscrit dans le cadre des économies que souhaite réaliser le gouvernement.
En réaction aux revendications des étudiants, le gouvernement a indiqué que de gros efforts seraient faits dans les établissements scolaires pour chasser les rats et embaucher des professeurs titulaires, au minimum, du brevet des collèges. Néanmoins, face à ces nouvelles dépenses imprévues, l’État va devoir faire rentrer de l’argent. Le ministère de l’Éducation a donc annoncé que les prochains manuels scolaires contiendraient de la publicité. « Les recettes liées aux annonces vont entièrement couvrir les frais de production des manuels. » Le porte-parole du ministère a ajouté que l’argent supplémentaire dégagé serait utilisé pour rendre l’eau des cantines scolaires potable.
Interrogé sur un éventuel impact négatif de la publicité sur les jeunes, le gouvernement s’est voulu rassurant. « Il n’y aura absolument rien de choquant. On retrouvera les mêmes annonceurs habituellement présents sur Snapchat et TikTok. » D’après nos informations, le ministère aurait déjà conclu des contrats avec Chicken Crousty, Winamax, OnlyFans et NordVPN. « D’après nos premiers tests, ces publicités inciteraient même les élèves à ouvrir davantage leurs manuels, car ces marques ont un côté réconfortant pour eux. »
De la publicité ailleurs ?
En plus des annonces dans les manuels, le gouvernement promet que de la publicité sera diffusée en continu sur les télévisions présentes dans les salles de classe. « Elles seront évidemment diffusées sans le son, ou alors avec un volume très bas. » Par ailleurs, les professeurs, en leur qualité de micro-influenceurs, seront autorisés à faire des placements de produit pendant les cours afin d’arrondir leurs fins de mois.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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