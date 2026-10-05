Au delà du Périphérique
Il double le prix de sa voiture en la vendant avec le plein
Un habitant de Laval a réussi une belle affaire. Alors qu’il s’apprêtait à vendre sa Renault Twingo au prix de l’Argus, celle-ci a pris une valeur insoupçonnée lorsqu’il a indiqué la vendre avec le plein.
Laval- Cédric n’est pas près d’oublier ce qui lui est arrivé ces derniers jours. Après n’avoir reçu qu’un seul coup de fil et aucune visite pour la vente de sa Twingo, tout s’est emballé à partir du moment où il a ajouté sur son annonce la mention « vendue avec le plein ». Dès lors, sa vieille voiture, affichée au prix de 2400 euros, n’a cessé de prendre de la valeur. « Tout le monde la voulait, si bien que chaque acheteur faisait monter les enchères pour l’acquérir sur-le-champ » raconte-t-il. Il finit toutefois par la céder pour 4800 euros : « J’aurais pu obtenir un meilleur prix mais j’avais besoin de l’argent rapidement pour acheter une voiture qui roule à l’éthanol », explique-t-il.
Le prix du confort
Comment expliquer un tel engouement ? Pour Ethan Melville, sociologue des transactions entre particuliers, le prix de l’essence n’explique pas tout : « Cela participe à l’augmentation du prix de vente, bien évidemment, mais ce qui joue davantage, c’est le confort : ne pas faire la queue en station et ne pas calculer au litre près ce qu’on peut prendre sans se ruiner. » Trop heureux de son acquisition, l’acheteur, pour le remercier, lui a même offert deux places pour le concert de Céline Dion que Cédric compte bien « revendre à un bon prix ».
Cette histoire est proche de celle de Josiane, qui avait vendu sa maison début septembre. Cette retraitée alsacienne avait eu la bonne surprise de voir son bien augmenter de 20 000 euros après avoir indiqué qu’elle laissait dans les placards l’équivalent d’un caddie plein de conserves et de biscuits.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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