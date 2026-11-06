Présidentielle – Aurore Bergé annonce son ralliement à Gabriel Attal, Édouard Philippe et vingt autres candidats

Nombreux sont ceux qui l’attendent tous les cinq ans : la liste des candidats soutenus par Aurore Bergé vient d’être rendue publique à l’occasion d’une conférence de presse. Parmi les heureux élus figurent Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau ou encore David Lisnard. Aurore Bergé affirme adhérer à 100 % au programme et à la vision de la France de tous les candidats qu’elle soutient. « Ils sont tous la seule personne capable de redresser le pays », déclare-t-elle en agitant un drapeau à l’effigie de Gabriel Attal dans le TGV pour rallier un meeting de David Lisnard.

« J’ai pris un long moment de réflexion et mon choix n’a pas été facile », ajoute celle qui se dit prête à soutenir tous les candidats d’une une primaire allant du centre droit à la droite. D’ici là, Aurore Bergé pourrait battre son record de 2022, quand elle cumulait les rôles de directrice de campagne et de porte-parole pour 18 candidats en même temps.

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