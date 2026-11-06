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Société

Il transforme son petit-déjeuner en brunch grâce à l’ajout d’une tranche de jambon

Un restaurateur astucieux a eu l’idée ingénieuse de métamorphoser sa formule « petit-déjeuner » en « brunch » en ajoutant une simple tranche de jambon. Récit.

Publié le

 mar 


C’est en triant les restes qui s’étaient accumulés depuis une semaine dans son frigo que Philippe, un restaurateur parisien du IXe arrondissement, a soudain eu l’illumination devant une tranche de jambon à moitié périmée. Depuis ce jour, il exhibe fièrement sa nouvelle formule « brunch » à 16,99 euros qui a remplacé le traditionnel « petit-déjeuner », autrefois facturé 8,50 euros. « J’ai hésité à ajouter des œufs ou un jus d’orange mais je me suis dit que ça faisait « too much ». On n’est quand même pas des Ricains ! » argue-t-il. « Il faut savoir rester sobre », assure celui qui a ajouté 5 euros à la formule du midi depuis qu’elle comprend un café.

Un concept porteur

Fort du succès de son nouveau « brunch » qui lui a permis d’acheter de nouvelles tasses à café et un scooter, Philippe a déjà commencé à décliner ce concept. C’est ainsi qu’il propose aux clients un demi-verre de vin pour un euro de moins ou le « micro-café gourmand » comprenant un café et une double ration de spéculoos pour 6 euros. « Le client est roi, c’est pourquoi il ne faut pas hésiter à lui suggérer des choses auxquelles il n’aurait jamais pensé » déclare Philippe, triomphant. 

Prochaine étape pour Philippe : ajouter la mention « Lounge » sur sa devanture après l’ajout d’un clic-clac en salle et d’une playlist « musiques du monde ».

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