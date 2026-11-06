Il transforme son petit-déjeuner en brunch grâce à l’ajout d’une tranche de jambon

C’est en triant les restes qui s’étaient accumulés depuis une semaine dans son frigo que Philippe, un restaurateur parisien du IXe arrondissement, a soudain eu l’illumination devant une tranche de jambon à moitié périmée. Depuis ce jour, il exhibe fièrement sa nouvelle formule « brunch » à 16,99 euros qui a remplacé le traditionnel « petit-déjeuner », autrefois facturé 8,50 euros. « J’ai hésité à ajouter des œufs ou un jus d’orange mais je me suis dit que ça faisait « too much ». On n’est quand même pas des Ricains ! » argue-t-il. « Il faut savoir rester sobre », assure celui qui a ajouté 5 euros à la formule du midi depuis qu’elle comprend un café.

Un concept porteur

Fort du succès de son nouveau « brunch » qui lui a permis d’acheter de nouvelles tasses à café et un scooter, Philippe a déjà commencé à décliner ce concept. C’est ainsi qu’il propose aux clients un demi-verre de vin pour un euro de moins ou le « micro-café gourmand » comprenant un café et une double ration de spéculoos pour 6 euros. « Le client est roi, c’est pourquoi il ne faut pas hésiter à lui suggérer des choses auxquelles il n’aurait jamais pensé » déclare Philippe, triomphant.

Prochaine étape pour Philippe : ajouter la mention « Lounge » sur sa devanture après l’ajout d’un clic-clac en salle et d’une playlist « musiques du monde ».

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