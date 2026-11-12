Elle shazame le vent et tombe sur un discours de Jérôme Guedj 

Sandrine ne s’attendait pas à ça lorsque, hier, elle a décidé de shazamer le mistral qui soufflait à Martigues.

Et pourtant l’application ne s’est pas trompée. « Il lui a fallu à peine 3 secondes pour qu’elle reconnaisse le discours de Benjamin Guedj » nous confie-t-elle admirative.

Et il est vrai que les premières notes de vide absolu, cette partition qui brasse de l’air comme jamais, à la fois réformiste mais pas trop, dont la seule posture est de s’opposer à la France Insoumise, ne laissait aucun doute même si le logiciel a quand même beaucoup hésité avec Raphaël Glucksmann.

En tout cas, un gros coup de chapeau à l’application qui n’en est pas à son coup d’essai, puisque ce mois-ci, elle avait également réussi à reconnaître le quinquennat d’Emmanuel Macron après que quelqu’un a shazamé des bruits de travaux de démolition.

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