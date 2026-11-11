Société
Malgré trois ans de thérapie, il s’excuse encore quand on lui marche sur le pied
Alors qu’il pensait avoir fait des progrès sur sa capacité d’affirmation, Nicolas se rend compte qu’il lui reste du travail à faire.
Alors qu’il attendait son tour à la caisse du Monoprix des Gobelins, Nicolas s’est fait marcher sur les pieds par la personne qui attendait devant lui dans la file d’attente. En reculant sans prévenir, l’homme d’une soixantaine d’années a écrasé le pied gauche de notre malheureux protagoniste du jour. « C’est là que j’ai paniqué. Il m’a fait mal au pied, et pourtant j’ai dit rapidement : Désolé, excusez-moi, pardon… ». La preuve que Nicolas, malgré ses 40 ans, son physique solide, son poste de manager, son salaire confortable et ses trois ans de thérapie, n’a toujours aucune confiance en lui.
« Afin de provoquer une réaction, j’augmente de quelques euros à chaque fois le prix des séances. Je suis passée de 50 € la séance il y a trois ans à 375 euros aujourd’hui. Et il accepte toujours sans broncher », nous a expliqué sa thérapeute, au volant de sa Porsche Cayenne. C’est donc une terrible désillusion pour Nicolas, qui pensait avoir beaucoup progressé en réussissant à choisir sa part de flan à la boulangerie. « Je pensais avoir fait le plus dur, mais je commence à me demander si je n’aurais pas mieux fait d’investir dans des chaussures de sécurité. »
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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