Société
Pour faire remonter sa cote de popularité, Emmanuel Macron défilera samedi aux côtés des Français
Alors que sa cote de popularité atteint des niveaux historiquement bas, Emmanuel Macron aurait décidé de participer ce samedi à une manifestation contre sa propre politique afin de renouer le dialogue avec les Français.
« Le président a bien compris qu’il fallait se rapprocher du peuple et surtout arrêter de lui taper dessus », explique un conseiller de l’Élysée. Pour l’occasion, Emmanuel Macron devrait défiler derrière une banderole « Macron démission », entouré de plusieurs ministres venus incognito. « Il a même prévu de scander quelques slogans contre la réforme des retraites et de demander son abrogation », précise son entourage, qui assure que le chef de l’État n’exclut pas de se faire gazer par les CRS pour gagner quelques points en plus dans les sondages.
Pour rendre sa participation plus crédible, Emmanuel Macron aurait également prévu de brûler une poubelle, de tirer au mortier sur un faux cordon de CRS mis en place pour l’occasion et de crier ACAB toutes les dix minutes « Il veut vraiment montrer aux Français qu’il est l’un des leurs », insiste son conseiller. À l’issue de la manifestation, le président invitera une. Fanfare dans les jardins de l’Élysée afin de chanter tous ensemble « J’ai deux passions la fanfare et la révolution
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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