Selon ses organisateurs, le seul point à l’ordre du jour de la COP 31 serait l’organisation de la COP 32

Cette COP 31 va aborder un sujet brûlant qui préoccupe particulièrement les représentants des différents pays : « Tout le monde est inquiet pour l’avenir et il va falloir prendre des décisions très rapidement. » En effet, l’ordre du jour de cette COP 31 est clair : l’organisation de la COP 32, qui aura lieu l’année prochaine en Éthiopie. « Nous sommes tous conscients de la complexité des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Où trouver un bon restaurant en Éthiopie ? Est-ce qu’il y a des hôtels 5 étoiles ? La poussière va-t-elle salir nos jets privés ? »

Depuis 1995, les COP sur le climat se tiennent chaque année, mais leur efficacité reste de plus en plus contestée. Les dirigeants eux-mêmes avouent ne plus très bien savoir pourquoi ils s’y rendent, comme nous l’explique un chef d’État qui a souhaité rester anonyme : « Moi, j’y vais surtout pour voir mes confrères. On mange bien, on fait souvent du karting, des balades en hélicoptère… C’est revigorant. » Côté français, Emmanuel Macron ne sera pas présent cette année. Une décision qu’il a justifiée auprès d’un de nos journalistes : « Les COP, c’est un peu comme les échanges Erasmus : on dit que c’est formateur et enrichissant, mais tout le monde sait que c’est avant tout l’occasion d’aller faire la fête à l’étranger. »

Les prochaines COP en danger ?

Les organisateurs des COP se disent tout de même inquiets pour la pérennité de ces réunions annuelles. « À cause du réchauffement climatique, on risque d’avoir de très gros problèmes : dans les pays du Sud, il va faire trop chaud, tandis que ceux du Nord risquent d’être inondés. Ça devient de plus en plus difficile de trouver un endroit agréable où organiser les COP »

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