Le ministère de la Transition écologique renommé en ministère de l’Accompagnement vers la fin du monde

Après s’être appelé ministère de l’Écologie, puis ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, le ministère consacré à l’environnement change à nouveau de nom. « Aujourd’hui, on ne peut plus vraiment parler de transition écologique. Malgré la création de poubelles dédiées aux déchets alimentaires, il semblerait que ce soit trop tard », déclare un membre du gouvernement, assez peu optimiste sur l’avenir de la planète.

« En plus de la transition, on a remarqué que la biodiversité était réduite de moitié chaque année. » Le membre du gouvernement déplore que les COP, lieux des négociations

internationales sur le climat, ne servent qu’à tester de nouveaux restaurants aux quatre coins du monde et « à se faire retoquer toutes les propositions de mesures écologiques par les États-Unis et la Chine ». Selon lui, ce sont les incendies colossaux et les canicules à répétition qui ont permis aux instances dirigeantes de trouver le nouveau nom du ministère. « Les températures extrêmes et les feux permanents nous ont fait penser à l’enfer, et c’est comme ça que nous avons compris qu’il ne nous restait qu’à préparer notre fin ».

Le changement de nom du ministère sera accompagné d’une évolution de ses missions. « Nous ne ferons plus de recommandations pour l’environnement. Au contraire, nous allons encourager les Français à réaliser leurs rêves les plus fous et les plus polluants, car tout est déjà perdu d’avance pour la planète. »

Face aux changements sociétaux actuels, d’autres ministères devraient changer de nom prochainement. « Le ministère du Travail va devenir le ministère du Chômage à cause de l’IA, le ministère de l’Économie sera renommé ministère de la Dette, tandis que le ministère de la Santé deviendra le ministère de la Survie. »

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