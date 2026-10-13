Jordan Bardella rappelle qu’il a vu Rabbi Jacob 7 fois de plus qu’Emmanuel Macron

Choqué par les propos antisémites attribués à Jordan Bardella, Emmanuel Macron n’a pas hésité à qualifier ses messages de « gravissimes et inacceptables ». Une critique à laquelle Jordan Bardella a très vite réagi, rappelant qu’il a non seulement marché aux côtés de la communauté juive après l’attaque du 7 octobre 2023, mais qu’il a aussi vu Rabbi Jacob 15 fois en 3 ans, soit environ 7 fois plus que le président de la République.

Un fanatisme qui va selon lui à l’encontre des accusations d’antisémitisme qui pèsent sur lui : « C’est tout simplement ma comédie préférée, avec “La Vérité si je mens” et “La Liste de Schindler” », explique le bras droit de Marine Le Pen, coiffé d’une kippa en signe de respect pour la communauté juive, « ce qu’Emmanuel Macron n’a jamais fait non plus ».

Questionné sur l’origine des messages dévoilés par Mediapart, Jordan Bardella a assuré qu’il s’agissait d’une opération grossière visant à nuire à sa carrière : « C’est tellement facile d’accuser un homme d’antisémitisme, juste parce qu’il a publié des messages sans équivoque et il qu’il préside un parti fondé par des Waffen-SS », regrette-t-il.

Très affecté, Jordan Bardella se console avec sa cote de popularité en hausse de 34 % auprès de l’électorat RN depuis le début du scandale.

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