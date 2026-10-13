Politique
Éducation nationale – Edouard Geffray s’engage à ce qu’il y ait « un rat devant chaque élève »
Suite aux blocus lycéens, le ministre de l’Éducation nationale, Edouard Geffray, a promis qu’il y aurait « un rat devant chaque élève » d’ici la fin de l’année.
Suite à plusieurs vidéos dévoilant des images de lycées insalubres, le ministre de l’Éducation nationale, Edouard Geffray, a décidé de prendre le problème à bras le corps. « Certains établissements contiennent des infiltrations, des cafards, des rats. Certains, mais pas tous ! », a-t-il déclaré, furieux, lors d’une conférence de presse. « Il est inadmissible que nos lycées ne soient pas tous logés à la même enseigne, ne serait-ce que pour pouvoir avoir librement accès à des rongeurs pour les dissections de SVT », poursuit-il. « Aussi, je m’engage aujourd’hui à ce qu’il y ait autant de rats que de lycéens et ce, avant le 1er janvier 2027 », conclut-il en dévoilant son plan d’action baptisé « Plan VigiRAT ».
Au total, ce sont pas moins de deux millions de rats qui seront acheminés par camions dans l’ensemble des lycées français. Des rongeurs triés sur le volet qui seront déployés aux quatre coins de la France, là où la situation l’exige. Grâce à un logiciel intitulé « SALUBRIS », Edouard Geffray déclare avoir pu cartographier l’ensemble des établissements jugés en retard en matière d’insalubrité. Ce sont donc environ 515 lycées totalement neufs qui recevront en urgence, dès la semaine prochaine, 3 000 rats d’égout méticuleusement récupérés dans les poubelles du métro parisien et à l’intérieur du siège désormais désert du Parti socialiste.
En plus de cette première salve, le gouvernement a annoncé également le recrutement prochain de près de 5 000 rats-remplaçants, mais aussi de 6 000 blattes d’orientation, afin d’offrir à tous les élèves des conditions de travail identiques aux quatre coins de l’Hexagone.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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