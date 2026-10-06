Société
Blocus des lycées – Une dame du CDI projetée sur les forces de l’ordre
Lille – La manifestation au lycée Fénelon a dégénéré lorsque Christine Duchêne, la dame du CDI de 57 ans, a été projetée sur les forces de l’ordre.
C’est après une heure et demi de manifestation et d’échanges tendus avec les forces de l’ordre que la situation dégénère. Selon plusieurs lycéens qui ont préféré gardé l’anonymat, la décision a été prise collectivement, presque instinctivement : « Entre les gaz lacrymogènes, les charges de CRS et les coups de matraque, il fallait qu’on réplique d’une manière ou d’une autre et on n’avait plus rien sous la main… Alors quand on a vu la dame du CDI qui voulait se faufiler on n’a pas réfléchi. » Sept lycéens se saisissent alors de Christine Duchêne, cette quinquagénaire menue aux lunettes épaisses, qui n’a pas le temps de se rendre compte de la situation : « Quelqu’un a dit « À trois, on la balance », et sur le moment on a pensé que c’était la meilleure stratégie. ».
Christine Duchêne est alors projetée dans les airs, sur une distance de 11,57 mètres. Selon des témoins, « le vol plané était assez impressionnant, c’était un moment suspendu, qui alliait grâce et technicité. Comme si toute sa vie, elle avait été faite pour ça. » L’agent du CDI atterrit alors lourdement sur les policiers, qui doivent se disperser face à la puissance de l’attaque. Sa chute ayant été amortie par les boucliers des forces de l’ordre, Christine Duchêne finit tout de même par se relever. Mais c’était sans compter le zèle des policiers, qui la considèrent comme une manifestante radicalisée et un danger immédiat : elle reçoit alors 74 coups de matraque (tous absolument nécessaires) et tombe dans le coma. Prise en charge au CHU de Lille, Christine Duchêne devra tout de même justifier de son absence éventuelle auprès du rectorat dans les plus brefs délais.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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