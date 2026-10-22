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Société

Le policier qui a foncé en voiture sur des lycéens sanctionné d’un 14e blâme

L’IGPN s’est montrée intransigeante avec les policiers auteurs de violences envers les lycéens.

Publié le

 mar 

© Crédit photo : GettyImages

Non, la police n’est pas intouchable : c’est le message fort qu’a souhaité envoyer l’IGPN en sanctionnant un policier violent, en marge des mobilisations lycéennes. Coupable d’avoir foncé sur de jeunes manifestants avec son véhicule de service, Baptiste F, gardien de la paix à Nantes, a écopé d’un blâme : son 14ème depuis le début de l’année. 

Une mesure grave puisqu’au bout de 20 blâmes, le règlement prévoit que les policiers soient convoqués par leur commissaire et après 30 blâmes, une mutation géographique leur est proposée. Et cette mutation inquiète grandement le policier en question :  « J’ai déjà été muté deux fois pour mesures disciplinaires, j’ai peur que ça compromette ma promotion en tant que brigadier-chef », s’inquiète-t-il.

Dans un souci d’apaisement, l’IGPN a annoncé que tout policier ayant fait un usage excessif de la force serait soumis aux mêmes sanctions. « Pour cela, il suffit que les lycéens victimes de violences portent plainte dans le commissariat de police le plus proche », explique le porte-parole du service d’inspection de la police nationale.

De son côté, le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a appelé les étudiants à ne pas provoquer inutilement les policiers en agressant leurs matraques avec leur front.

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