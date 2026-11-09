Politique
Le gouvernement promet d’ajouter au moins une lettre au SMIC
A l’issue de la conférence sociale organisée ce lundi matin à Matignon avec les organisations syndicales et patronales, le gouvernement a promis de faire un effort sur le SMIC en lui ajoutant « au moins une lettre ».
La conférence sociale était destinée à « apporter des réponses aux questions de pouvoir d’achat et de salaires », selon les services du Premier ministre. Le moins qu’on puisse dire est qu’elle a donc amplement rempli sa mission. Mis au défi de calmer la colère sociale sans marges de manœuvre budgétaires, le gouvernement a répondu au-delà des attentes des citoyens en promettant d’ajouter « au moins une lettre au SMIC », comme l’a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d’un point presse. S’il est resté évasif sur la ou les lettres en question, plusieurs rumeurs annoncent déjà la lettre T, la lettre H, voire, pour les plus optimistes, le binôme « RE ». De quoi redonner le sourire à plus de deux millions de salariés concernés par cette revalorisation.
Une batterie de mesures sociales
« En ajoutant au moins une lettre au SMIC, nous nous engageons à augmenter les lettres du salaire minimum d’au moins 25%. C’est considérable, je pense qu’il ne faut pas mépriser cette revalorisation » a déclaré avec fierté Sébastien Lecornu. Accompagné de ses ministres Jean-Pierre Farandou, Serge Papin et Roland Lescure, le Premier ministre n’en est toutefois pas resté là et a également fait toute une série d’annonces parmi lesquelles le plafonnement à 30 litres à la pompe ou encore l’exonération d’impôts sur le travail au noir.
Selon nos informations, le gouvernement souhaiterait poursuivre ses mesures sociales et envisagerait de diminuer prochainement la CSG en « CS ».
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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