Société
Il renonce à pirater les réfrigérateurs d’O’Tacos après avoir constaté que la viande était déjà périmée
Sous le pseudo « Void555 », un hacker avait pour objectif de reproduire sur la chaîne O’Tacos le piratage des réfrigérateurs qui a frappé les magasins Intermarché. Mais son plan a été finalement abandonné puisque la viande était déjà périmée.
Quel intérêt d’augmenter la température des réfrigérateurs à 50°C quand la chaîne du froid n’est jamais respectée ? C’est la question que s’est posée le cybercriminel Void555 au moment de passer à l’action. « La viande était déjà tellement périmée que je pouvais presque la sentir à travers mon écran… Ils font des mélanges bizarres, et mettent de la sauce fromagère par-dessus pour masquer les odeurs. J’ose même pas vous dire ce que j’ai trouvé dans leurs crousty. Disons que même mon chien ne voudrait pas en bouffer » nous confie le hacker, et lanceur d’alerte malgré lui. Aujourd’hui, il compte se tourner vers des opérations plus simples, comme le chantage à la sextape ou l’escroquerie de séniors.
Contactée, la chaîne O’Tacos n’a pas tardé à réagir via leur porte-parole Laurence Brunetti, qui a assuré que « L’intégralité des restaurants O’Tacos respecte scrupuleusement les normes d’hygiène établies par la marque, à savoir : une viande peut être congelée et recongelée autant de fois que nécessaire, la couleur bleue est une couleur normale, pas plus de trois mouches par kilo de viande. C’est sur ce cadre strict que s’est bâtie la réputation de la marque. » En effet, selon la dernière étude marketing du groupe, les clients présentent un taux de satisfaction de 91%, mais une espérance de vie ramenée à 43 ans. « Un point qui pourra être amélioré à l’avenir. »
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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