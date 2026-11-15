Lassés des prénoms à la mode, ils décident d’appeler leur fils « Patrick »

Désireux de ne pas suivre la tendance du moment en matière de prénoms, Chloé et Nathan, deux jeunes trentenaires, ont décidé de prénommer leur fils « Patrick ».

Chloé et Nathan ne font rien comme tout le monde. Tous deux âgés de 32 ans, ils ont toujours aimé évoluer hors des sentiers battus, notamment en décidant d’emménager à Vierzon il y a quelques années alors que tous leurs amis parisiens ne juraient que par la capitale. Plus tard, ils ont adopté un putois pour lequel ils s’étaient pris d’affection et l’ont baptisé « Bruno Le Maire ». Il y a quelques jours, ils ont pris la décision radicale d’appeler leur futur fils, censé naître début décembre, « Patrick ». « On a longuement hésité entre Didier et Bruno », confesse toutefois Chloé. Puis Nathan d’ajouter : « On a vu que certains prénoms revenaient à la mode, donc on a malgré tout un peu peur d’être des précurseurs… et qu’une vague de Patrick emporte tout d’ici deux ou trois ans ! »

« Un prénom est beaucoup plus qu’une simple étiquette. C’est une image que l’on veut donner de ses enfants, mais c’est aussi le reflet que le couple veut renvoyer de lui-même », explique Aristophane de Radis, sociologue spécialisé dans l’anthroponymie. Il ajoute : « C’est un peu vain, au fond, car un prénom ne suffit jamais totalement à dissimuler que votre enfant est complètement con. »

Conscients qu’un tel prénom ne s’accordera pas facilement au sein d’une fratrie, Chloé et Nathan réfléchissent déjà à ceux qu’ils pourraient donner à un futur petit frère ou une future petite sœur. Pour le moment, « Véronique » et « Jean-Philippe » tiennent la corde.

Le choix des prénoms est loin d’être anodin pour un couple. Pour rappel, il y a dix ans, nous avions effectué un reportage auprès de Manon et Clément. Pour se démarquer, ces jeunes Lensois s’apprêtaient alors à prénommer leurs jumeaux Enzo et Mathéo.

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