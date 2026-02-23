France
Pour relancer la natalité, le gouvernement va interdire les préservatifs aux plus de 29 ans
Afin d’optimiser le réarmement démographique, l’État a décidé de rendre impossible l’achat de préservatifs aux plus de 29 ans.
« À partir d’aujourd’hui, on demande les cartes d’identité. J’en suis déjà à mon 4e refus aujourd’hui et il n’est même pas midi » nous lance Étienne, pharmacien en région parisienne de 38 ans. C’est en effet la directive qui est en essai dans le département des Hauts-de-Seine, avant une généralisation dans toute la France à partir de l’automne, afin de relancer la natalité dans le pays.
C’est une mesure qui fait parler et ne fait pas que des satisfaits, comme le souligne une élue France Insoumise : « C’est une attente à la liberté. J’ai entendu du personnel médical raconter que la ministre Stéphanie Rist songeait aussi à remplacer nos pilules contraceptives par des Smarties. C’est scandaleux, ce gouvernement doit tomber. »
En effet, selon une source gouvernementale, Emmanuel Macron ne compte pas s’arrêter là. En conseil des ministres il a été question de les interdire aussi aux moins de 20 ans, ainsi que d’envoyer des assistants percer des préservatifs dans des supermarchés.
Crédits : Andrey Matveev via Pexels.
