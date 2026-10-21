Marine Le Pen profite du chaos et tente de dévaliser le Parlement européen 

Strasbourg, 22 h, alors que la plupart des policiers sont mobilisés par les échauffourées, quelqu’un brise l’une des nombreuses vitres de l’hémicycle européen et s’introduit dans le bâtiment officiel. L’alarme se déclenche et le malfrat se dirige vers la salle des coffres dont il semble parfaitement connaître l’emplacement. Les services de sécurité réalisent alors qu’ils n’ont pas affaire à un simple voleur mais à un professionnel. Sous le regard impuissant des caméras, la silhouette se livre à un ballet millimétré évitant tous les lasers rouges qui gardent l’accès au coffre. Mais pas de chance pour le voleur : le code de sécurité a changé. Il va alors perdre un temps précieux qui va permettre aux vigiles de l’intercepter.

Conduite au poste de sécurité, la silhouette porte une cagoule, une paire de « TN » et un jogging noir, mais son regard bleu et sa voix rauque ne laisse aucun doute aux gardiens : le voleur n’est autre que Marine Le Pen grimée en casseur. Jean-Louis, agent de sécurité depuis plus de 10 ans, s’exclame alors « Encore toi Marine ! C’est la cinquième fois ce mois-ci ». Démasquée, la native de Neuilly-sur-Seine évoque « un réflexe d’opportunité » confiant avoir été « victime d’un effet de groupe après avoir vu tous ses vols aux infos ». Mais le mal est fait, la police arrive sur les lieux, et la sanction tombe : elle est conduite au commissariat où elle est condamnée à signer des milliers d’autographes pour les agents avant d’être bien évidemment libérée.

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