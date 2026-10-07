Un CRS ému de mettre les pieds dans un lycée pour la première fois

« On a beau voir des photos et des images à la télé, c’est quand même pas pareil en vrai », affirme Pascal, la voix brisée par l’émotion. Envoyé en intervention au lycée Edmond Rostand de Nantes pour maîtriser les blocages, ce CRS avoue avoir été très touché en découvrant les couloirs et les salles de classe, lui qui a dû mettre fin à sa scolarité à 19 ans, alors qu’il était en 5ème.

Malgré tous ses efforts pour rester professionnel, Pascal s’effondrera quelques minutes plus tard en découvrant le local du club théâtre, un mythe dans son esprit. « Je n’ai pas pu retenir mes larmes, je sais pas si c’est l’émotion ou la lacrymo que Denis a balancé sur un groupe d’adolescents armés d’équerres très pointues », précise le policier.

Très touché par ce voyage en terre inconnue, Pascal a profité de quelques clés d’étranglement pour glisser de précieux conseils à l’oreille des étudiants : « J’ai dit aux gosses qu’on vivait quand même dans un pays formidable et qu’ils devraient être plus reconnaissants d’aller dans un si beau lycée », confirme-t-il avant d’effectuer un tir de LBD sur un élève tenant une pancarte en carton de façon menaçante.

Encore ébranlé par sa visite, le CRS espère que le mouvement perdurera encore plusieurs jours, malgré les violences dont lui et ses collègues sont victimes.

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