Faute de carburant, Emmanuel Macron conseille aux Français de faire « vroom vroom » avec leur bouche

Malgré des mois de colère et les manifestations du 17 octobre, le prix du carburant ne baisse pas. Partout en France, il coûte toujours aussi cher de faire le plein. Face à cette impuissance du gouvernement, Emmanuel Macron a pris la parole sur X pour soutenir ses concitoyens « si avoir un réservoir plein vous manque, mettez-vous au volant et faites : « vroom vroom de plus en plus fort. Vous verrez c’est formidable ! ».

Un conseil peu apprécié des Français qui y ont vu une énième forme de mépris face à leurs difficultés à boucler leurs fins de mois. Pire, des milliers l’ont pris au pied de la lettre, créant des kilomètres de bouchons sur l’A41, hurlant tous « vroom vroom » pendant des heures. Une image qui a fait le tour de la planète, symptomatique du mal être des Français autour du prix du carburant.

Face aux réactions négatives du pays, le président envisage de reprendre la parole pour apaiser la situation, comme nous le confie un conseiller : « Emmanuel est très embêté. Il va refaire une vidéo pour conseiller aux Français d’essayer de s’endormir en s’imaginant en train de faire le plein à un prix raisonnable. Selon lui, ça va améliorer leur sommeil et leur bien-être, créant un climat de calme dans tout le pays. Je ne vous cache pas qu’on doute un peu de cette idée… » soupire-t-il.

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