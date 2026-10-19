Un casseur repart avec cinquante milliards de dette après avoir dévalisé le ministère des finances 

Hier, 23 h, Bercy, un voleur s’introduit dans le ministère des finances, probablement attiré par la prestance du bâtiment. Et d’ailleurs rapidement, il se retrouve avec un butin considérable : en à peine cinq minutes passées, il récolte cinquante milliards d’euros et pense alors avoir réalisé le casse du siècle.

Sauf que, il s‘agit bien de cinquante milliards de dette qu’il vient de dérober et qu’il va avoir le plus grand mal à écouler. En effet, malgré plusieurs annonces sur Leboncoin et sur Vinted, personne ne semble intéressé par ses titres de créance majoritairement détenus par des fonds de pension. « J’avais des intéressés mais dès que je disais que c’était des titres émis par l’Agence France Trésor, l’acheteur ne me répondait plus. Pfff je suis deg, j’aurais dû me faire un foot locker comme tout le monde » nous confie le jeune homme, visage masqué.

Un drame qui n’est pas sans rappeler un autre événement durant la crise des gilets jaunes où un petit groupe avait tenté de pénétrer l’intérieur du trou de la sécurité sociale. Les malheureux avaient fait une chute vertigineuse dont ils ne se remettront pas. Leurs corps n’ont d’ailleurs jamais été retrouvés puisqu’aucune équipe de secours n’osera pénétrer ce gouffre que les spéléologues appellent «le trou sans retour ».

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