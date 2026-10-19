Economie
Un casseur repart avec cinquante milliards de dette après avoir dévalisé le ministère des finances
Bercy a également été victime de pillage en marge des manifestations, pas certain pour autant que le casseur ait réalisé sa meilleure opération.
Hier, 23 h, Bercy, un voleur s’introduit dans le ministère des finances, probablement attiré par la prestance du bâtiment. Et d’ailleurs rapidement, il se retrouve avec un butin considérable : en à peine cinq minutes passées, il récolte cinquante milliards d’euros et pense alors avoir réalisé le casse du siècle.
Sauf que, il s‘agit bien de cinquante milliards de dette qu’il vient de dérober et qu’il va avoir le plus grand mal à écouler. En effet, malgré plusieurs annonces sur Leboncoin et sur Vinted, personne ne semble intéressé par ses titres de créance majoritairement détenus par des fonds de pension. « J’avais des intéressés mais dès que je disais que c’était des titres émis par l’Agence France Trésor, l’acheteur ne me répondait plus. Pfff je suis deg, j’aurais dû me faire un foot locker comme tout le monde » nous confie le jeune homme, visage masqué.
Un drame qui n’est pas sans rappeler un autre événement durant la crise des gilets jaunes où un petit groupe avait tenté de pénétrer l’intérieur du trou de la sécurité sociale. Les malheureux avaient fait une chute vertigineuse dont ils ne se remettront pas. Leurs corps n’ont d’ailleurs jamais été retrouvés puisqu’aucune équipe de secours n’osera pénétrer ce gouffre que les spéléologues appellent «le trou sans retour ».
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 2 semaines
Blocus des lycées – Une dame du CDI projetée sur les forces de l’ordre
-
SociétéIl y a 2 semaines
Un CRS ému de mettre les pieds dans un lycée pour la première fois
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Pour réaffirmer son soutien aux juifs, Jordan Bardella se fera circoncire en direct sur TF1
-
SociétéIl y a 2 semaines
Frustration – 86% des Français considèrent insupportable de… Voir plus
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Présidentielle – Pour augmenter leurs chances de victoire, François Hollande et Ségolène Royal se remettent en couple
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Raphaël Glucksmann victime d’une victoire à la primaire du Parti socialiste
-
SantéIl y a 2 semaines
5 bons réflexes à avoir en cas de morsure d’Eric Ciotti
-
SociétéIl y a 1 semaine
« Les lycéens sont des p’tits cons » par un vieux con