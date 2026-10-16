Après avoir trouvé 3000 profs en quelques heures, Édouard Geffray scie Sébastien Lecornu en deux

Édouard Geffray a plus d’un tour dans son sac pour résoudre la crise lycéenne et faire briller les yeux des Français. Il avait déjà frappé fort la semaine dernière, en trouvant 3000 professeurs en à peine quelques heures pour occuper les postes non pourvus à la rentrée scolaire. « Certes, sur les 3000, il y avait 400 profs retraités, 720 profs non diplômés, treize peintres en bâtiments et huit poneys, mais c’était quand même impressionnant », confie un membre du gouvernement.

Face à l’engouement général, le ministre de l’Éducation a récidivé avec un nouveau tour de passe-passe dont il a le secret. À l’occasion d’une réunion interministérielle, Édouard Geffray a placé Sébastien Lecornu dans une grosse boîte pailletée, avant de le scier en deux devant les ministres ébahis. «Très sincèrement, ça a fait plaisir à tout le monde », confie un ministre, qui a voté pour que Sébastien Lecornu ne soit pas recollé.

L’initiative a rencontré un franc succès auprès des Français, faisant remonter la cote de popularité d’Édouard Geffray à 59 %. « S’il faut passer par là pour apaiser les tensions au sein du pays, alors je suis prêt à me sacrifier », a déclaré la partie supérieure du corps du premier Ministre. Pour son prochain tour, à la demande générale, Édouard Geffray fera sortir l’État de droit de son chapeau.

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