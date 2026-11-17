Patrick Balkany a déjà caché 200 000 euros d’argent sale dans son nombril. L’argent y serait toujours dissimulé entre deux bouloches de kimono de 200 kg chacune.

Il roule en voiture de luxe car il a le mal des transports. Teddy Riner ressent des haut-le-cœur dès qu’il prend les transports en commun ou qu’il monte dans une voiture achetée d’occasion.

Il lui faut 14 repas par jour pour ne pas tomber en hypoglycémie. Afin d’éviter de perdre connaissance, Teddy Riner doit ingurgiter l’équivalent de 80 000 calories toutes les 50 minutes.

Il s’est fait tatouer le visage de Philippe Séguin un soir de beuverie. Un tatouage qu’il a complété avec le visage de Michel Rocard pour prouver qu’il n’est ni de droite ni de gauche.

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