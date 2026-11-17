Politique
5 choses à savoir sur Teddy Riner
Il est contrôlé par Emmanuel Macron grâce à un implant cérébral. Le président a pris possession du système nerveux de Teddy Riner tel un cordyceps.
Patrick Balkany a déjà caché 200 000 euros d’argent sale dans son nombril. L’argent y serait toujours dissimulé entre deux bouloches de kimono de 200 kg chacune.
Il roule en voiture de luxe car il a le mal des transports. Teddy Riner ressent des haut-le-cœur dès qu’il prend les transports en commun ou qu’il monte dans une voiture achetée d’occasion.
Il lui faut 14 repas par jour pour ne pas tomber en hypoglycémie. Afin d’éviter de perdre connaissance, Teddy Riner doit ingurgiter l’équivalent de 80 000 calories toutes les 50 minutes.
Il s’est fait tatouer le visage de Philippe Séguin un soir de beuverie. Un tatouage qu’il a complété avec le visage de Michel Rocard pour prouver qu’il n’est ni de droite ni de gauche.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 2 semaines
Il gâche la soirée échangiste en proposant un jeu de société
-
SociétéIl y a 1 semaine
5 astuces pour survivre à une rencontre avec un CRS
-
SociétéIl y a 2 semaines
Paris – Le premier bar à poivrots ouvre dans le Marais
-
HoroscopeIl y a 1 semaine
Horoscope du 9 novembre 2026
-
PolitiqueIl y a 5 jours
Elle shazame le vent et tombe sur un discours de Jérôme Guedj
-
CultureIl y a 4 jours
Perfectionniste, Alexandre Astier annonce qu’il écrira lui-même les critiques du prochain Kaamelott
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Présidentielle – Aurore Bergé annonce son ralliement à Gabriel Attal, Édouard Philippe et vingt autres candidats
-
SociétéIl y a 3 jours
Selon une étude, la serveuse ne vous drague pas