Selon une étude, l’homme qui mesure 1,98 m se place toujours devant vous au cinéma

« Peu importe le film, l’horaire ou le nombre de places disponibles, cet individu choisira toujours le fauteuil situé juste devant le vôtre », explique le professeur Jean-Michel Garnier, responsable de l’étude. Un phénomène d’autant plus troublant que l’homme attend généralement la fin des bandes-annonces pour venir s’installer juste devant vous.

Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques ont observé près de 3 000 séances dans toute la France. Dans 98 % des cas, l’homme de 1,98 m s’est installé devant un spectateur mesurant moins de 1,75 m, alors que plusieurs rangées étaient entièrement vides. « Nous avons également constaté qu’il possédait une particularité anatomique étonnante : dès qu’il s’assoit dans une salle de cinéma, son crâne semble doubler de volume », précise le chercheur, ajoutant que l’individu a également tendance à se redresser au moment des scènes les plus importantes.

Les chercheurs souhaitent désormais comprendre un autre phénomène bien connu dans les salles de cinéma, celui de l’homme qui mange systématiquement ses pop-corn la bouche grande ouverte pile au moment où le film devient silencieux et quand une réplique clé du film va être prononcée.

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