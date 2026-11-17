3595,5 milliards d’euros. C’est le montant de la dette publique française à la fin du deuxième trimestre 2026 selon les derniers chiffres de l’INSEE, ce qui représente 119% du Produit Intérieur Brut (PIB). Compte tenu de la somme colossale que cela représente, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a pris la décision de faire « un premier gros remboursement par anticipation de 300 euros cash ». Il justifie ainsi sa décision : « C’est bien de rembourser régulièrement mais pour s’en sortir, il va falloir également faire des efforts ponctuels et verser quelques grosses sommes d’un coup de plusieurs centaines d’euros. » Puis de se féliciter, tout sourire : « Là, en plus, j’ai réussi à négocier seulement 100 euros d’intérêts ! »

D’autres initiatives en cours

Le Premier ministre envisage de verser plusieurs fois de grosses sommes au cours de l’année 2027 pouvant aller « de 100 à 500 euros cash ». Mais ce n’est pas tout puisque la dette négociable de l’État étant détenue à 56% par des non-résidents, Sébastien Lecornu a déjà prévu d’envoyer à ces débiteurs étrangers quelques spécialités françaises « dans l’espoir qu’ils fassent un geste en retour ». Selon plusieurs proches du gouvernement, le paquet cadeau destiné à chacun des débiteurs comprendrait un saucisson, un camembert et une photo dédicacée de Patrick Sébastien.

Enfin, l’entourage proche du Premier ministre confirme que celui-ci aimerait profiter de Noël pour demander aux Français une petite participation à la stabilisation de la dette via une cagnotte Leetchi.

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