Pour parvenir à emprunter 340 milliards d’euros, l’État pourra vous demander de vous porter garant

La très mauvaise santé financière de la France va forcer le pays à emprunter la somme record de 340 milliards d’euros en 2027. Un montant exorbitant que l’État ne pourra pas obtenir sans quelques garanties, comme nous l’explique le ministre de l’Action et des Comptes publics. « Pour obtenir une telle somme, nous aurons besoin d’avoir des garants. Nous allons donc faire appel aux Français afin de les mobiliser pour le pays. » C’est via un tirage au sort que seront désignés les futurs garants, qui devront répondre à des critères précis. « Seules les personnes en CDI, hors période d’essai et propriétaires pourront être retenues. » Des conditions qui excluent 92 % des moins de 35 ans.

Si les personnes désignées n’auront pas d’autre choix que d’accepter cette responsabilité, le gouvernement a prévu des contreparties, comme nous l’explique l’un de ses porte-parole. « En plus de la joie de pouvoir aider son pays, chaque personne recevra un portrait dédicacé de David Amiel, le ministre de l’Action et des Comptes publics. » Les heureux élus recevront également des fléchettes accompagnées d’une cible à l’effigie de Bruno Le Maire, ainsi qu’un mug « J’aime la France » fabriqué en Chine. En revanche, si l’État ne parvient pas à rembourser ses créanciers, ce sont les 34 000 Français désignés garants qui devront rembourser dix millions d’euros chacun.

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