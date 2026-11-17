C’est à Vincennes, le lundi 16 novembre, que Valentin B. a décidé de prendre sa vie en main : « En me réveillant, je ne sais pas pourquoi mais j’ai eu comme un sursaut de vie, une volonté inarrêtable d’aller dans ma salle de bain pour me doucher alors que je n’y étais pas obligé ! ». Car effectivement, ce jour-là, son agenda était vide. Bien que l’envie de prendre une douche se soit manifestée très tôt, Valentin a préféré faire une sieste entre 9h et 11h30 pour être sûr. « On n’est jamais trop prudent ! » lance-t-il avec un sourire satisfait avant de continuer « Parfois je ressens cette envie de me laver mais en général c’est parce que je dois sortir de chez moi. »

Ses voisins quant à eux, parlent d’un homme sans histoire ni odeur, mais très actif sur le groupe WhatsApp de la résidence. Ils étaient loin de s’imaginer la folle journée qu’il a vécue. « Comme quoi, on ne sait jamais ce que vivent vraiment nos voisins ni ce qui les pousse à faire des folies pareilles » nous confie le propriétaire de son appartement visiblement encore ébranlé par la folle journée du quadragénaire.

Valentin, bien que lucide sur le côté extraordinaire de son action, souhaite cependant y voir un signe de maturité « C’est quand j’ai ouvert le tiroir pour mettre un slip propre et sans trou que j’ai tilté : je suis un adulte et je me dois désormais de vivre ma vie comme tel. » Une véritable leçon de vie que des milliers d’hommes expérimentent chaque jour, repoussant toujours un peu plus leurs limites jusqu’à finir par se laver les pieds avec du savon plutôt que de simplement laisser couler l’eau dessus.

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