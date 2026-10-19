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Politique

Les dirigeants d’un pays dont l’hymne appelle à la révolte inquiets que le peuple se révolte

Paris – Après les émeutes des dernières heures, plusieurs politiciens d’un pays se sont inquiétés que leur propre hymne national pourrait inciter à une radicalisation du mouvement. Reportage.

Publié le

 mar 


« C’est quelque chose qui ne m’avait pas vraiment traversé l’esprit mais j’ai bien peur que notre peuple ne prenne au mot notre hymne », a expliqué un responsable politique. Selon plusieurs sources, cet hymne officiel aurait été chanté à plusieurs reprises lors des manifestations par des individus radicalisés. « On connaît les paroles de cette chanson patriotiques, on pensait pas que les gens allaient les prendre au sérieux ou les mettre en application », a commenté un autre, choqué et déçu de voir qu’un pays qui a fait plusieurs révolutions dans le passé souhaite en faire une autre. 

Plusieurs experts notent en outre que la devise officielle de la république du pays, appelant à plus de liberté, d’égalité et de fraternité, pourrait être elle aussi prise au sérieux et provoquer une révolte encore plus profonde. 

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