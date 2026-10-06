Politique
Pour réaffirmer son soutien aux juifs, Jordan Bardella se fera circoncire en direct sur TF1
Le président du RN a décidé de faire un geste fort afin de prouver, une fois pour toute, qu’il est le premier bouclier des juifs de France.
C’est une décision qui a pris tout le monde de court mais qui semble déjà produire son effet chez les premiers intéressés. « Il retrouve grâce à mes yeux. Parfois, pour avoir ce petit truc en plus, il faut avoir un petit truc en moins », nous déclare David qui fait partie des Français de confession israélite séduits par le discours du RN.
Dans les faits, la Brit Mila du président du RN se déroulera sur le plateau de Gilles Bouleau entre 20 h 10 et 20 h 15, case normalement consacrée à l’interview principale. Malgré la pratique considérée comme « violente » par une frange de la population, TF1 a décidé qu’elle avait sa place à une heure de grande écoute. Pour rester dans le thème, la circoncision du président sera suivie par un reportage sur le secteur de la boucherie en France.
Se pose maintenant la question de la personne qui pratiquera la circoncision de Jordan Bardella ; en effet, aucun rabbin n’a accepté de circoncire le président du RN après les révélations de Mediapart. Selon plusieurs rumeurs, un membre du gouvernement Lecornu, déjà habitué à effectuer des coupes franches dans les budgets de l’État, pourrait réaliser l’acte.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Révélation – Le président d’un parti fondé par des antisémites serait antisémite
-
SociétéIl y a 5 jours
Pour ou contre les violences policières
-
Au delà du PériphériqueIl y a 6 jours
Aréoport de Nice – Toujours aucune nouvelle de la sœur du pape
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Chaque électeur qui votera Marine Le Pen recevra 5000 € issus de fonds européens
-
SociétéIl y a 2 semaines
Rachida Dati parvient à s’échapper de son procès dans un coffre à bijoux
-
PolitiqueIl y a 5 jours
Jordan Bardella : « Je n’ai rien contre les juifs, j’ai un ami banquier »
-
SociétéIl y a 2 semaines
Un conseiller bancaire surpris en train de donner un conseil dans l’intérêt de ses clients
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Distancé dans les sondages, Bruno Retailleau arrête la politique et ouvre un compte OnlyFans