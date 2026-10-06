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Politique

Pour réaffirmer son soutien aux juifs, Jordan Bardella se fera circoncire en direct sur TF1

Le président du RN a décidé de faire un geste fort afin de prouver, une fois pour toute, qu’il est le premier bouclier des juifs de France. 

Publié le

 mar 

© (Photo by Chesnot/Getty Images)

C’est une décision qui a pris tout le monde de court mais qui semble déjà produire son effet chez les premiers intéressés. « Il retrouve grâce à mes yeux. Parfois, pour avoir ce petit truc en plus, il faut avoir un petit truc en moins », nous déclare David qui fait partie des Français de confession israélite séduits par le discours du RN.

Dans les faits, la Brit Mila du président du RN se déroulera sur le plateau de Gilles Bouleau entre 20 h 10 et 20 h 15, case normalement consacrée à l’interview principale. Malgré la pratique considérée comme « violente » par une frange de la population, TF1 a décidé qu’elle avait sa place à une heure de grande écoute. Pour rester dans le thème, la circoncision du président sera suivie par un reportage sur le secteur de la boucherie en France.

Se pose maintenant la question de la personne qui pratiquera la circoncision de Jordan Bardella ; en effet, aucun rabbin n’a accepté de circoncire le président du RN après les révélations de Mediapart. Selon plusieurs rumeurs, un membre du gouvernement Lecornu, déjà habitué à effectuer des coupes franches dans les budgets de l’État, pourrait réaliser l’acte.

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