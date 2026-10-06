Présidentielle – Pour augmenter leurs chances de victoire, François Hollande et Ségolène Royal se remettent en couple

Voyant qu’ils ne faisaient pas partie des favoris, Ségolène Royal et François Hollande, unis pendant plus de 25 ans, ont décidé de se remettre en couple. Les deux socialistes se sont fondés sur un constat simple : si tous les déçus du hollandisme votent Ségolène et si tous ceux qui ont voté contre Royal en 2007 se rabattent sur l’ex-président de la République, le couple peut l’emporter avec une large majorité. Mais cette logique arithmétique est pour l’instant quelque peu battue en brèche par les sondages. Le dernier en date donne 0,8% d’intentions de vote au duo. C’est certes un peu mieux que le cumul de leurs deux candidatures (0,6%) mais cela reste largement insuffisant pour le moment.

Une stratégie rodée

Loin de paniquer, l’homme de la synthèse préconise d’attendre. Mais si l’impopularité du couple se confirme, il sera alors temps pour les deux protagonistes de passer à l’étape suivante de leur plan : former un trio présidentiable avec leur fils, Thomas Hollande. « Thomas est un homme brillant, je suis sûre que les Français tomberont tout de suite amoureux de lui, et je ne dis pas ça parce que c’est mon fils », assure Ségolène Royal. « Il a pris le meilleur de nous deux confirme François Hollande : mon intelligence et mon humour. » Mais là encore, les sondages tempèrent l’enthousiasme des deux socialistes. A la question « Qui préférez-vous entre Ségolène Royal, François Hollande et Thomas Hollande ? », 83% des citoyens interrogés ont en effet répondu « Julie Gayet ».

Si rien ne se décante d’ici le début de l’année 2027, le couple devra alors abattre sa dernière carte : annoncer qu’en cas d’élection, le poste de Premier ministre reviendra à Jean-Marc Ayrault.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer