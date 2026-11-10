Les cordonniers serruriers obtiennent une dérogation pour être aussi bijoutiers, boulangers et plaquistes

La dérogation a été adoptée par le Ministère du Travail et sera effective dès le mois prochain. Pour Jean-Philippe Schneidermann, président du lobby des serruriers, « C’est une belle victoire et nous sommes heureux d’annoncer que chaque cordonnier pourra dorénavant expertiser une bague, vendre des parures, cuire son pain dans l’arrière-boutique et changer l’isolation complète d’un bâtiment. Quand on y réfléchit deux minutes, c’est une question de bon sens. Quelqu’un qui répare des semelles sait un peu tout faire, non ? Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? »

Pourtant, cette dérogation n’est pas au goût de tous. En effet, selon un sondage IFOP de janvier 2024, le métier de cordonnier fait partie des professions qui cristallisent le plus la haine des Français, juste après « agent immobilier », « consultant » et « moniteur d’auto-école ». Les cordonniers sont jugés généralement « escrocs et fainéants », ce qui n’est pas un gage de confiance quant à leurs nouvelles prérogatives de bijoutier, boulanger et plaquiste. Malgré ces réticences, cette profession controversée au lobby puissant ne compte pas s’arrêter là : on parle déjà d’élargir leur champ d’action dans les années à venir, sur d’autres domaines comme la plomberie, la parapharmacie et la cuisine tex-mex.

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