Le tag « Nik la Bac » dans les toilettes du bar « Le Balto » n’était finalement pas de Banksy 

Des lettres ciselées, tracées à la main, et formant la phrase énigmatique « Nik la Bac », voici le graffiti retrouvé le 17 mars dernier à l’intérieur des toilettes du bar « Le Balto » à Paris. La photo de l’œuvre, partagée sur les réseaux sociaux, est rapidement devenue virale en cumulant plus de 38 millions de vues en moins de 24 heures. Bien que l’auteur de l’œuvre ne se soit toujours pas manifesté, nombreux sont les experts à avoir affiché leur petite idée sur l’origine de son créateur: « Il s’agit de toute évidence d’une nouvelle œuvre du street-artist Banksy. Les lignes sont nettes, la teinte sombre, le ton se veut pessimiste, contestataire et provocateur non sans laisser poindre une fine touche de poésie, d’optimisme et d’humour. Du Banksy tout craché », commente enthousiaste Hervé Folch, directeur du Musée National du Street Art de Libourne.

Rapidement mise aux enchères, la porte des toilettes du bar a rapidement vu sa côte monter à plus de 231 000 euros. Une somme habituelle pour le célèbre activiste (ou collectif) britannique qui a aussitôt été déboursée par une fan de la première heure après plus de 120 minutes d’enchères acharnées. Mais alors que la porte en aggloméré était entreposée dans la chambre forte blindée de l’hôtel des ventes en attendant son transfert, le présumé auteur Banksy a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux sobrement intitulée « Niklabac is not mine ». Un bouleversement majeur qui a entièrement remis en cause la version des experts. « Il semblerait que nous ayons affaire à un copycat. Je ne sais pas qui est la personne derrière ce faux Banksy mais il s’agit tout bonnement d’un escroc, d’un voleur, d’une crapule ! On va venir le chercher, croyez-moi ! Espèce de traître ! De harpie ! De succube ! », commente hors de lui le collectionneur d’art Pierre-Jean Chalençon sur X.

Suite à cette annonce, la porte des toilettes a été immédiatement replacée dans sa cabine d’origine et le propriétaire du bar dédommagé d’un chèque de 300 euros. Une déception réelle mais de courte durée puisque selon plusieurs témoins, Banksy se serait cette fois-ci introduit la nuit dans les couloirs du métro parisien pour noircir une dent et dessiner des lunettes sur le visage d’une publicité à la station Stalingrad.

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