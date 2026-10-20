Politique
Bruno Retailleau demande l’interdiction des Français qui ne pensent pas comme lui
Au plus bas dans les sondages le président des républicains à trouver un moyen de faire parler de lui en proposant une mesure inédite en France
Après avoir réclamé l’interdiction de la France Insoumise Bruno Retailleau souhaite désormais aller plus loin en demandant l’interdiction pure et simple des Français qui ne partagent pas ses idées. « On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où des gens pensent différemment de moi », a déclaré le président des Républicains.
Cette mesure suscite déjà de nombreuses critiques, notamment à gauche, mais aussi au centre et même chez certains membres de son propre parti. Face à cette vague de contestation, Bruno Retailleau a tenu à rassurer les Français : « Je suis profondément attaché à la liberté d’expression. Chacun doit pouvoir exprimer librement mon opinion. »
Afin d’identifier les personnes qui ne pensent pas comme lui, Bruno Retailleau propose la mise en place d’un questionnaire comprenant plusieurs questions comme : « Êtes-vous d’accord avec Bruno Retailleau ? » « Pourquoi ? » et enfin « le trouvez-vous beau et séduisant ? ». Les Français obtenant moins de 3 bonnes réponses sur 3 seront immédiatement placés sur la liste des OQTF avant d’être expulsés vers un pays étranger.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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