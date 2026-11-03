La Golf 2 rouge écarlate de Dylan L. ne passe pas inaperçue. Et pour cause, ce préparateur de commande de 35 ans a dépensé pas moins de 17 000 euros en modifications et ajouts divers : caisson de basse surpuissant, jantes personnalisées, aileron à l’arrière et inscription stylisée « C Ki Le Pilote ?!! » . Mais ce matin, cet habitant de la banlieue de Tours a dû dire au revoir à sa voiture tunée alors qu’elle a pris la route vers le Nord pour retrouver ses congénères. « Même si on s’y attend, c’est toujours un coup dur de la voir partir… on s’y habitue jamais » commente ce passionné. « On ne peut pas les retenir, les voitures tunées sont des êtres libres » .

Ce week-end, toute la Région des Hauts de France attend pas moins de 48 000 voitures tunées qui pourront comme chaque année participer au grand rassemblement pour se reproduire et déposer leurs œufs dans le sable. Une étape nécessaire avant de rejoindre à nouveau leur propriétaire à la belle saison. C’est l’occasion pour chaque département d’organiser une compétition de décibels, où les voitures tunées des quatre coins de la France pourront s’affronter et laisser libre cours à leur puissance sonique avec une compilation techno hardcore. On dit que c’est un spectacle à couper le souffle, qu’il faut voir au moins une fois dans sa vie… à tel point que la région songe actuellement à faire figurer dans son logo une voiture rabaissée décorée de flammes sur le côté. La décision devrait être prise dans le courant de l’année.

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