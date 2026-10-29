Hi-Tech
L’IA pourrait à terme remplacer les humains pour détruire la planète à leur place
Le remplacement des tâches humaines par l’intelligence artificielle se poursuit. Selon de nombreux experts, celle-ci pourrait à terme détruire la Terre à la place de l’homme.
Quelle place pour l’homme à l’avenir face à une IA de plus en plus performante ? Cette question récurrente est plus que jamais d’actualité puisqu’une étude récente de scientifiques de Cambridge, confirmée par de nombreux spécialistes du sujet, assure que l’IA pourrait à terme remplacer les humains pour détruire la planète à leur place. Pour le philosophe Luc Ferry, auteur de IA, Grand remplacement ou complémentarité, c’est la douche froide : « La destruction de la planète a toujours été l’affaire des hommes, c’est un savoir-faire qui s’est beaucoup développé ces dernières années et que je pensais intouchable. » Le chercheur en deep learning Timo Roman abonde : « C’est terrible de constater que même ça, l’IA est capable de le faire à notre place. »
L’IA gagne chaque jour du terrain
La liste des activités pour lesquelles l’IA est devenue aussi compétente que l’homme s’allonge chaque jour et est presque sans fin. Ainsi, passer des heures sur les réseaux sociaux, détester son prochain ou troller sur internet sont désormais des passe-temps quotidiens de nombreuses intelligences artificielles. Au point que l’on se demande s’il reste encore des chasses gardées de l’homme. Pour le docteur en sociologie comportementale Alain Mouchard, il en resterait deux. « L’IA est incapable de s’ennuyer autant que nous et, pour le moment, elle n’a pas la cruauté suffisante pour trahir aussi facilement son conjoint que l’homme ou la femme. »
Autre bonne nouvelle : l’IA pourrait dès 2032 remplacer les candidats à la primaire du PS et échouer lamentablement à leur place dès le premier tour.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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