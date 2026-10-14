Hi-Tech
Victime d’une cyberattaque, Colissimo livre tous ses colis à l’heure
Après les frigos connectés, c’est au tour de Colissimo de voir ses services fortement perturbés suite à une attaque informatique de grande ampleur. Reportage.
Des perturbations qui ont impacté le site du célèbre distributeur de colis ainsi que la totalité des livraisons puisque ce sont près de 300 000 particuliers qui estiment avoir fait les frais de l’attaque en recevant leur colis à l’heure prévue, dans un parfait état et avec le sourire. “On m’avait annoncé que ma commande serait livrée aujourd’hui entre 8h et 18h. Du coup, je comptais partir en week-end et rentrer mercredi en 8 pour pouvoir être dans les temps, mais non, il est arrivé exactement comme prévu !” raconte encore sous le choc Patrice, un particulier, un colis flambant neuf dans les mains et une veine battant sur son front.
Une situation exceptionnelle qui a poussé Jean-Yves Gras, PDG de Colissimo, à présenter des excuses. “Chez Colissimo, nous avons toujours eu à coeur de perdre les colis de nos utilisateurs, de les réduire en miettes sans aucune raison ou simplement de les déposer 6 mois plus tard dans un point relais sale et lugubre à 40 km de l’adresse de livraison.” a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. “Aussi, j’aimerais présenter à toutes les personnes qui ont vécu cette expérience agréable nos plus sincères excuses. C’est une situation exceptionnelle qui, je vous le promets, ne se reproduira plus” ajoute-t-il, avant de sauter à pieds joints sur un colis marqué “Fragile” puis de l’expédier par-dessus une clôture en lui imprimant un gigantesque coup de Rangers.
D’ici un retour à la normale prévu entre Mai 2027 et Juin 2029, Colissimo recommande à ses utilisateurs de retourner tous les colis reçus afin qu’ils soient échangés contre un autre déjà ouvert, sale et contenant la moitié de la commande initiale, moyennant seulement 14,99€.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 1 semaine
Blocus des lycées – Une dame du CDI projetée sur les forces de l’ordre
-
SociétéIl y a 2 semaines
Pour ou contre les violences policières
-
SociétéIl y a 1 semaine
Un CRS ému de mettre les pieds dans un lycée pour la première fois
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Pour réaffirmer son soutien aux juifs, Jordan Bardella se fera circoncire en direct sur TF1
-
Au delà du PériphériqueIl y a 2 semaines
Aréoport de Nice – Toujours aucune nouvelle de la sœur du pape
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Jordan Bardella : « Je n’ai rien contre les juifs, j’ai un ami banquier »
-
SociétéIl y a 6 jours
Frustration – 86% des Français considèrent insupportable de… Voir plus
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Présidentielle – Pour augmenter leurs chances de victoire, François Hollande et Ségolène Royal se remettent en couple