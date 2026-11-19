Société
Martine toujours attendue en caisse 6 pour un retour client
Martine Le Grouec est la seule à avoir le badge pour établir un retour produit et elle se fait attendre plus que jamais au grand dam des clients
Cela fait maintenant 17 ans que Martine, employée du Carrefour de Saint-Brieuc, est attendue en caisse 6 pour un retour client. Malgré plusieurs centaines de milliers d’appels au micro, la salariée de 58 ans ne s’est toujours pas présentée. « Martine est demandée en caisse 6 pour un retour, merci », répète inlassablement Sylvie, responsable de l’accueil, qui assure ne pas perdre espoir. « On sait qu’elle est dans le magasin puisqu’elle a pointé le 14 septembre 2009 à 8 h 32, elle va bien finir par arriver. »
De son côté, le client à l’origine du retour, un retraité de 83 ans, attend toujours de se faire rembourser une cafetière achetée en 2009. « Je commence à trouver le temps long, mais on m’a assuré que Martine arrivait », explique-t-il, assis sur une chaise en plastique depuis près de deux décennies. La direction du magasin assure avoir mis tous les moyens en œuvre pour retrouver son employée, notamment en lançant un nouvel appel au micro ce lundi à 11 h 42. Aux dernières nouvelles, Martine serait également attendue au rayon fruits et légumes pour un problème de code-barres sur une courgette.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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