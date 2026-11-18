Emmanuel Macron a concédé avoir « parfois fait des erreurs » par « excès d’intelligence » dans un message publié sur son compte X à l’occasion des dix ans de sa candidature à l’élection présidentielle. Il a notamment évoqué certaines de ses prises de parole : « J’ai parfois pensé à tort que les gens ont la capacité de saisir une pensée complexe, ça a créé des malentendus et ça a peut-être contribué à donner de moi l’image d’une personne hautaine alors que je suis très humble.» Puis d’ajouter : « C’est très difficile de se mettre au niveau de ses interlocuteurs quand on a une intelligence supérieure. » Pour expliquer le décalage entre ce que les gens perçoivent de lui et sa véritable identité, le chef de l’État a précisé : « J’ai sans doute fait des études un peu trop poussées, j’aurais aimé être plus inculte pour me sentir plus proche du peuple. »

Une constante remise en question

Malheureusement, le président de la République craint que le fossé continue à se creuser. « Depuis des années, je veux apprendre la data science. Ce sera l’affaire de deux ou trois jours maximum mais ce n’est pas ça qui va m’aider à me faire aimer de la populace », a-t-il ensuite déploré. Emmanuel Macron a aussi regretté le « manque de culture » de la jeune génération. « Ils sont tellement sous pression en raison du changement climatique, de l’effondrement de la biodiversité ou des guerres qu’ils n’ont pas le temps de lire des grands penseurs comme Gilles Le Gendre ou moi-même. »

Le chef de l’Etat ne compte toutefois pas en rester là et envisage plusieurs solutions pour changer cette situation. Il veut d’abord apprendre à s’aimer soi-même et « arrêter de tout donner pour les autres » afin de ressembler à « un citoyen lambda ». Enfin, il prévoit de lire « des auteurs plus accessibles voire un peu rustres » comme Schopenhauer, Hegel ou Kierkegaard.

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