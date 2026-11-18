Politique
Édouard Philippe promet de participer à la primaire de la droite s’il est élu président
L’ancien Premier ministre a ensuite détaillé les modalités dans lesquelles pourrait avoir lieu cette primaire, qui pourrait se tenir dès mai 2027, en dévoilant notamment les questions que seraient autorisés à poser les journalistes et les réponses que devraient donner ses opposants. « J’ai scripté la rencontre pour que ce soit plus simple », a-t-il ajouté dans un mémo adressé à ses équipes.
Pour prouver sa bonne foi, Édouard Philippe a ensuite listé les candidats envisagés pour débattre avec lui, ainsi que leurs temps de parole respectifs. « L’idéal serait que je puisse exposer mon programme pendant une heure et de laisser une minute chacun à David Lisnard, Bruno Retailleau et Xavier Bertrand. Quant à Gabriel Attal, trente secondes suffiront amplement, mais il pourra réagir de temps en temps par onomatopées. »
Édouard Philippe n’est pas le premier candidat à se prêter au jeu. Nicolas Dupont-Aignan s’est également dit prêt à participer à une primaire de l’extrême droite avec Éric Zemmour et Marine Le Pen aussitôt qu’il aurait été éliminé au premier tour.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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