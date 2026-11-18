Economie
Pour aider les Français à boucler leurs fins de mois, le gouvernement propose de raccourcir les mois
C’est une mesure forte qui a été posée sur la table de Sébastien Lecornu hier matin par le ministre de l’économie Roland Lescure
Face à la baisse du pouvoir d’achat et aux difficultés croissantes des Français à boucler leurs fins de mois, le gouvernement aurait trouvé une solution : raccourcir la durée des mois. « Aujourd’hui, beaucoup de Français nous expliquent qu’ils n’ont plus d’argent dès le 15 du mois. Nous proposons donc que les mois se terminent désormais le 14 », a expliqué le ministre de l’Économie, assurant que cette mesure permettrait à des millions de foyers de ne plus jamais être à découvert en fin de mois.
Concrètement, le gouvernement envisage de supprimer entre 14 et 15 jours par mois afin de soulager le budget des ménages. « C’est une mesure de bon sens. En passant de 30 à 15 jours, nous réduisons mécaniquement les dépenses des Français de 33 % », assure Bercy, précisant que les salaires continueront d’être versés à la fin de chaque mois. Une réforme qui inquiète néanmoins les Français qui craignent désormais d’être à découvert dès le 9 du mois.
D’autres idées sont à l’étude comme celle de supprimer définitivement les lundis pour mettre fin au blues du dimanche soir mais également de raccourcir les années afin de permettre aux Français de partir plus rapidement à la retraite, tout en maintenant l’âge légal à 64 ans.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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