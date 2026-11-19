Culture
5 choses à savoir sur GTA 6
1- Il sera possible de déclarer ses impôts
Rockstar Games a écouté les fans de fiscalité, et vous pourrez dorénavant déclarer les traitements et salaires ainsi que les bénéfices non-commerciaux perçus par votre personnage. Une erreur lui coûtera cher.
2- Vous pourrez manger du nutella à la cuiller en déprimant sur votre canapé
Bonne nouvelle ! Si vous êtes déprimé(e), votre personnage pourra l’être aussi, et compenser par le nutella. Le gras emmagasiné dans ses artères pourra aussi influer sur ses capacités physiques, comme dans la vie !
3- Un cheat code permettra d’écouter Trois Cafés Gourmands
Un code permettra d’accéder à une radio diffusant toute la discographie de Trois Cafés Gourmands 24h/24. La possibilité d’avoir un accident de la route augmentera alors de 28%.
4- Vous pourrez travailler en interim
Des agences d’interim pourront vous recruter pour des missions dans le BTP, dans la restauration ou dans le nettoyage. Une vraie belle opportunité à faire figurer sur son CV.
5- Une option permettra d’avoir une sexualité moyenne
Cocher cette option débloquera les modes « Missionnaire-chaussettes » et « Étoile de mer », qui verrouilleront la sexualité de votre personnage, dans une optique toujours plus réaliste.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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