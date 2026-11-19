1- Il sera possible de déclarer ses impôts

Rockstar Games a écouté les fans de fiscalité, et vous pourrez dorénavant déclarer les traitements et salaires ainsi que les bénéfices non-commerciaux perçus par votre personnage. Une erreur lui coûtera cher.

2- Vous pourrez manger du nutella à la cuiller en déprimant sur votre canapé

Bonne nouvelle ! Si vous êtes déprimé(e), votre personnage pourra l’être aussi, et compenser par le nutella. Le gras emmagasiné dans ses artères pourra aussi influer sur ses capacités physiques, comme dans la vie !

3- Un cheat code permettra d’écouter Trois Cafés Gourmands

Un code permettra d’accéder à une radio diffusant toute la discographie de Trois Cafés Gourmands 24h/24. La possibilité d’avoir un accident de la route augmentera alors de 28%.

4- Vous pourrez travailler en interim

Des agences d’interim pourront vous recruter pour des missions dans le BTP, dans la restauration ou dans le nettoyage. Une vraie belle opportunité à faire figurer sur son CV.

5- Une option permettra d’avoir une sexualité moyenne

Cocher cette option débloquera les modes « Missionnaire-chaussettes » et « Étoile de mer », qui verrouilleront la sexualité de votre personnage, dans une optique toujours plus réaliste.

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