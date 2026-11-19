C’est une histoire aussi incroyable qu’inattendue qui s’est déroulée au Basic Fit de Rennes. Pierre, 34 ans, abonné depuis plus de 2 ans dans cette salle de sport, a décidé de s’y rendre car il paie 19,99 euros par mois : « J’ai eu un élan de curiosité. Je me suis demandé si la salle qui me prélève de l’argent tous les mois existait vraiment. Je peux vous le dire maintenant : elle existe », s’exclame le jeune homme, amusé.

Le personnel de la salle n’a pas caché leur étonnement : « On s’est dit qu’il venait sans doute de se faire larguer, comme tous les autres. Ou qu’il venait d’avoir un enfant et cherchait un endroit pour fuir ses responsabilités de père, mais non ». Un coach a même appelé les secours, en croyant que son client faisait un AVC ou une crise de somnambulisme.

Une venue qui laisse craindre le pire à Pierrick Grelier, directeur du Basic Fit de Rennes : « Si les 5000 abonnés ont tous la même idée, on va devoir agrandir et recruter. Économiquement ça serait une catastrophe. » De son côté, Pierre a pris une autre décision surprenante : regarder un film sur Amazon Prime qu’il paie 9,99 euros par mois.

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