Plus d’un mois après les premières manifestations étudiantes qui ont secoué la France, la colère n’est pas complètement retombée au sein des lycées. Un constat qui a poussé l’Éducation nationale à frapper un grand coup en modifiant d’urgence ses programmes.

L’idée vient de notre ministre de l’Éducation lui-même, et celle-ci est pour le moins surprenante : introduire dans le cursus de physique-chimie « la confection et la compréhension du cocktail Molotov ». L’attrait des adolescents pour la guérilla urbaine a inspiré notre ministre qui souhaite les détourner des blocus en les prenant à leur propre jeu. Pour justifier son choix auprès du Conseil supérieur des programmes, il a prétexté qu’il s’agissait « d’une illustration parfaite d’une réaction chimique exothermique d’oxydoréduction ».

Le ministre voudrait même aller plus loin et pense à un projet pédagogique transversal autour du cocktail Molotov. S’il aboutit, la grenade incendiaire serait non seulement un module de physique chimie, mais aussi au cœur d’une nouvelle épreuve d’EPS intitulée « lancer de cocktail Molotov », qui compterait lors du contrôle continu au baccalauréat. Les lycées ont d’ailleurs déjà commandé des mannequins de CRS sur lesquels les projectiles seront lancés. Bien entendu, cette mesure provoque de nombreuses controverses. Face aux risques de dégradations que pourrait causer cette activité, le ministre a tenu à rassurer tout le monde : « Il n’est pas question que les étudiants en profitent pour saccager l’école de la république. Ça, c’est notre boulot. »

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer