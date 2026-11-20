Dans une interview donnée à France Info ce jeudi 19 novembre, Raphaël Glucksmann n’a pas été tendre avec Marine Tondelier, l’accusant notamment de « tourner le dos à la tradition de la défaite » et de « renier ainsi les valeurs historiques du parti écologiste ». Pour appuyer son propos, le candidat PS-Place publique a rappelé qu’aucun candidat écologiste n’avait jamais dépassé les 5,25% au premier tour de la présidentielle puis a énuméré les scores des principales figures du parti comme les 3,88% de Brice Lalonde, les 3,78% d’Antoine Waechter ou encore les 3,32% de Dominique Voynet. Il a conclu dans un sanglot : « Cette main tendue de Marine Tondelier à Jean-Luc Mélenchon est un véritable crachat sur les 1,57% de Dominique Voynet ou les 2,31% d’Eva Joly. C’est une honte, ce n’est pas notre projeeeeetttttt ! »

Marine Tondelier réagit

Interrogée à ce sujet, la secrétaire nationale des Écologistes a rappelé qu’elle n’avait encore pris « aucune décision ». Elle a également tenu à rectifier les propos de Raphaël Glucksmann, démentant notamment le manque de respect des traditions qu’il lui prête : « Je tiens à rappeler à M.Glucksmann que j’ai toujours dit que Jean-Luc Mélenchon était le pire candidat du second tour. J’honorerai donc quoi qu’il arrive la tradition de la défaite des écologistes en me ralliant à lui. » Puis d’ironiser sur l’« excellence sociale-démocrate en matière de défaites récentes à la présidentielle. »

Cette situation n’est pas très éloignée de ce qui se passe à droite et au centre-droit puisque Edouard Philippe a réaffirmé cette semaine sa volonté de « perdre seul, dignement sans l’aide de Gabriel Attal, de Bruno Retailleau ou de David Lisnard. »

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer