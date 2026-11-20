Politique
Raphaël Glucksmann accuse Marine Tondelier de « tourner le dos à la tradition de la défaite »
Le candidat du Parti socialiste et de Place publique a dénoncé les propos de la secrétaire nationale des Écologistes qui a laissé mercredi la porte ouverte à une coalition avec Jean-Luc Mélenchon.
Dans une interview donnée à France Info ce jeudi 19 novembre, Raphaël Glucksmann n’a pas été tendre avec Marine Tondelier, l’accusant notamment de « tourner le dos à la tradition de la défaite » et de « renier ainsi les valeurs historiques du parti écologiste ». Pour appuyer son propos, le candidat PS-Place publique a rappelé qu’aucun candidat écologiste n’avait jamais dépassé les 5,25% au premier tour de la présidentielle puis a énuméré les scores des principales figures du parti comme les 3,88% de Brice Lalonde, les 3,78% d’Antoine Waechter ou encore les 3,32% de Dominique Voynet. Il a conclu dans un sanglot : « Cette main tendue de Marine Tondelier à Jean-Luc Mélenchon est un véritable crachat sur les 1,57% de Dominique Voynet ou les 2,31% d’Eva Joly. C’est une honte, ce n’est pas notre projeeeeetttttt ! »
Marine Tondelier réagit
Interrogée à ce sujet, la secrétaire nationale des Écologistes a rappelé qu’elle n’avait encore pris « aucune décision ». Elle a également tenu à rectifier les propos de Raphaël Glucksmann, démentant notamment le manque de respect des traditions qu’il lui prête : « Je tiens à rappeler à M.Glucksmann que j’ai toujours dit que Jean-Luc Mélenchon était le pire candidat du second tour. J’honorerai donc quoi qu’il arrive la tradition de la défaite des écologistes en me ralliant à lui. » Puis d’ironiser sur l’« excellence sociale-démocrate en matière de défaites récentes à la présidentielle. »
Cette situation n’est pas très éloignée de ce qui se passe à droite et au centre-droit puisque Edouard Philippe a réaffirmé cette semaine sa volonté de « perdre seul, dignement sans l’aide de Gabriel Attal, de Bruno Retailleau ou de David Lisnard. »
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 4 jours
Fact-checking – Votre femme est-elle une espionne chinoise ?
-
PolitiqueIl y a 3 jours
Emmanuel Macron : « J’ai parfois fait des erreurs par excès d’intelligence »
-
SociétéIl y a 2 semaines
5 astuces pour survivre à une rencontre avec un CRS
-
HoroscopeIl y a 2 semaines
Horoscope du 9 novembre 2026
-
PolitiqueIl y a 4 jours
5 choses à savoir sur Teddy Riner
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Elle shazame le vent et tombe sur un discours de Jérôme Guedj
-
CultureIl y a 1 semaine
Perfectionniste, Alexandre Astier annonce qu’il écrira lui-même les critiques du prochain Kaamelott
-
SociétéIl y a 7 jours
Selon une étude, la serveuse ne vous drague pas