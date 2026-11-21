« Je voulais juste savoir comment s’était passé son date* » déclare Sarah, amie de longue date de Chloé. « Juste les grandes lignes, si le gars ressemblait à ses photos, si elle comptait le revoir et basta… mais quand j’ai entendu la notif du message, j’ai vu qu’elle avait laissé un vocal de 9 minutes 40. J’étais tétanisée. Comme prise au piège. Surtout qu’elle attendait forcément une réponse rapide, ou des conseils… Mais je me suis pas laissée faire et je l’ai écoutée deux heures plus tard, en vitesse x2 et aux toilettes ».

Contactée, Chloé défend pourtant son point de vue : « Pour moi, Sarah devait absolument connaître tous les détails de cette histoire : comment il était habillé, de quoi on a parlé, son boulot de commercial mutuelles, sa passion pour le padel, les cocktails qu’on a bus, la planche de fromages qu’on a commandée à manger, et puis ensuite on est allés dans un autre bar, et puis ensuite il m’a raccompagnée mais on s’est pas embrassés, mais on compte se revoir, vraiment y a un bon feeling ». Selon notre cellule d’experts qui a eu accès au message vocal, tout le récit aurait pu tenir dans un message écrit de deux paragraphes, d’une vingtaine de lignes, ce qui dénote une personnalité autocentrée chez Chloé, qui a ce qu’on appelle « le syndrome du personnage principal ». Un diagnostic, qui, on l’espère, remettra en question leur amitié.

*date : rendez-vous galant

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