C’est le choc dans le salon de ces membres de la DZ Mafia, à Marseille, qui ont souhaité rester anonymes. Alors que l’un d’entre eux a proposé de jouer au tout nouveau GTA VI sur une PlayStation flambant neuve, le plus jeune, que nous surnommerons Jean-Pierre, a catégoriquement refusé : « Franchement, je passe déjà mes journées à voler des voitures, vendre de la drogue et tirer sur des mecs en scooter. Quand je rentre chez moi, j’ai envie de me vider la tête. Vas-y les gars on regarde Hanouna ! », soupire-t-il, épuisé.

De retour chez lui, Jean-Pierre choisit de se changer les idées après avoir livré 3 tonnes de cocaïne et défenestré un dealer d’une bande rivale : « Là vous voyez je vais jouer avec mon jardin japonais, faire brûler de l’encens et écouter le dernier Vianney. Pépère », lâche-t-il, soulagé. Jean-Pierre nous confesse avoir acheté le précédent GTA et déjà à l’époque, il se contentait de se balader dans la ville, de faire du shopping, du sport et de bronzer sur la plage.

Nous retrouvons Jean-Pierre à la sortie de son cours de Pilates Reformer, matcha à la main. Il reçoit alors un appel de ses collègues de la DZ Mafia qui insistent pour qu’il vienne jouer à GTA. Mais Jean-Pierre est inflexible et assume : « Mais les gars dans le jeu y’a des keufs de partout ! Là j’ai peur pour votre santé mentale ! Si tu es un gangster la journée et aussi le soir sur la console, à la fin ça fait un burn out et derrière tu as 6 mois d’ITT et tu n’es plus jamais le même. C’est ce que m’a dit ma psy », explique-t-il avant de raccrocher et de rentrer terminer son cahier de coloriage pour adulte.

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